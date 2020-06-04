كتلة الوفاء للمقاومة: استخدام العنف ضدّ المواطنين الأميركيين يكشف زيف ادعاء أميركا

2020/06/04 | 21:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت كتلة الوفاء للمقاومة ان النزعة ​العنصرية​ والتسرع في استخدام العنف المفرط ضدّ المواطنين الأميركيين لا سيّما منهم ذوي الأصول الأفريقيّة، يكشفان زيف ادّعاء أميركا الرقي الحضاري والمدنيّ ويظهران هشاشة الالتزام بالقوانين وتردّي القيم الاجتماعيّة السائدة.وخلال اجتماعها الدوري اليوم الخميس أكدت الكتلة فضلاً عن أنّ دعوات السلطة المتسارعة إلى التشدّد في استخدام […]

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