عمدة واشنطن ترفض دخول الجنود القادمين من خارج حدود ولايتها

2020/06/04 | 21:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة دعت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن مورييل بوزير الوحدات العسكرية القادمة من ولايات أخرى، إلى الانسحاب من العاصمة.وقالت بوزير في حديثها للصحفيين اليوم الخميس: “نريد من الجنود القادمين من خارج الولاية أن يغادروا العاصمة واشنطن”.وكانت بوزير أعلنت أمس الأربعاء عن تمديد نظام حظر التجول في المدينة ليوم إضافي في ظل استمرار الاحتجاجات […]

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