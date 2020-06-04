بالصور.. الكاظمي يلتقي بعدد من عوائل شهداء الاحتجاجات

2020/06/04 | 21:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في القصر الحكومي، اليوم الخميس، بعدد من عوائل شهداء الاحتجاجات، لاسيما الذين تعرّضوا الى الاغتيال ، خلال المدة المنصرمة.

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