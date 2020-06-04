مصطفى الكاظمي يلتقي بعدد من عوائل شهداء الاحتجاجات

2020/06/04 | 21:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بعدد من عوائل شهداء الاحتجاجات، لاسيما الذين تعرّضوا الى الاغتيال، خلال المدة المنصرمة.

واستمع الكاظمي الى تفاصيل قدّمها ذوو الشهداء حول ظروف اغتيال أبنائهم، والمعاناة التي يمرون بها، وطلبوا اعتبارهم “شهداء للوطن”، مبينا أن العراق مرّ بمراحل صعبة، وهناك تحديات مستمرة على كلّ المستويات، وشهد للأسف في الجانب الأمني، حالات اغتيال واختفاء لمواطنين، على يد أطراف مسلحة، لكن هذه القضية بحاجة الى صبر وتحقيق دقيق ومهني لضمان العدالة، موضحا أن العدالة من أجل إحقاق الحق أمر أساسي، ولكن العدالة تكتسب صبغة أكثر اتساعاً إذا كان هدفها عدم السماح بتكرار هذه الانتهاكات.

وأشار الكاظمي الى أنه وجّه الجهات المعنية بفتح تحقيقات جنائية تفصيلية حول عمليات الاغتيال، وأنه يتابع شخصياً هذه التحقيقات، واعداً عوائل الضحايا بأن دماء ابنائهم لن تذهب سدى، وأن القانون سيقتص من كلّ متورط بدم العراقيين.

وأضاف، أن الفريق المستقل الذي تم تشكيله لتقصي الحقائق وفق المنهاج الوزاري بدأ بوضع قائمة دقيقة للشهداء، وأخرى للجرحى لشمولهم برعاية الدولة، وتعويض عوائلهم.

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