صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بفيروس الكورونا

2020/06/04 | 21:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشفت دائرة صحة الكرخ، اليوم الخميس، عن التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا لهذا اليوم.وذكرت الدائرة في بيان، إن الاصابات بالفيروس المستجد هي كالآتي :- الغزالية/ ٧ اصابات- المنصور / ٣ اصابات- حي العامل/ ٨ اصابات- حي العدل/ ٥ اصابات- الخضراء/ ١ اصابة- الحرية/ ٩ اصابات- الكاظمية/ ١٣ إصابة- التاجي / ١ اصابة_ الشعلة/ ١ اصابة- السيدية/ ١ اصابة- البياع/ ١ اصابة- الحارثية/ ١ اصابة- العطيفية/ ١ اصابة-الدورة/ ٤ اصابات- حي الفرات/ ١ اصابة- الرصافة/ ٣ اصابة.

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