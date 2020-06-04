مقابل دعم قناة فضائية.. مصدر يكشف عن مصالحة بين الحلبوسي وجمال الكربولي

2020/06/04 | 21:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن مصالحة بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس حزب الحل جمال الكربولي مقابل دعم قناة دجلة العائدة الى الاخير.وقال المصدر لـ"كلكامش برس"، ان "هناك مصالحة بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجمال الكربولي مقابل دعم قناة دجلة العائدة الى الاخير". واوضح المصدر ان "المبلغ تم تسليمه من قبل صدام الحلبوسي بحضور زيدان الجابري في بيت طارق الخلف العبد الله".

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