مدير عام الموازنة توضح حقيقة التعيينات الجديدة ومصير الرواتب وموازنة 2020

2020/06/04 | 22:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية طيف سامي، اليوم الخميس، اسباب عدم صرف المرتبات لجميع الاسماء التي تم تعيينها خلال حملة التعيينات الاخيرة في الحكومة السابقة.وقالت سامي في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، انه “بخصوص المتظاهرين المتجمهرين باب وزاره المالية، سبق وان قامت دائرة الموازنه في العام 2019 بتدقيق […]

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