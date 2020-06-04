الحكم بسجن نجم الدوري الاسباني وتغريمه نصف مليون يورو

2020/06/04 | 22:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت تقارير صحفية رياضية، اليوم الخميس، ان مهاجم اتلتيكو مدريد الاسباني دييغو كوستا سيواجه عقوبة السجن.وذكرت بي ان سبورت، نقلاً عن مصادر قضائية اسبانية، ان “مهاجم أتليتيكو مدريد دييغو كوستا تم تغريمه أكثر من نصف مليون يورو إضافة إلى السجن 6 أشهر”.واشارت الى ان كوستا “اعترف بالتحايل على سلطات الضرائب […]

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