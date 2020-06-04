2020/06/04 | 22:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، بأن النيابة العامة تسعى، اليوم الخميس، لإصدار أمر اعتقال في حق وريث سامسونغ لي جيه-يونغ في إطار تحقيقات حول اندماج مثير للجدل بين شركتين تابعتين لمجموعة سامسونغ.وأفادت السلطات بأنها طلبت اعتقال “لي” واثنين آخرين من مديري سامسونغ السابقين، اذ يشتبه في قيام الثلاثة بمخطط ليخلف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقائق مثيرة،، مذكرة توقيف بحق وريث شركة سامسونغ) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقائق مثيرة،، مذكرة توقيف بحق وريث شركة سامسونغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).