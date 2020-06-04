2020/06/04 | 22:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نشر موقع Avtostat قائمة بالسيارات التي حققت أكبر شهرة وأعلى نسب مبيعات في البلدان الأوروبية خلال الأشهر الأولى من العالم الجاري.وتصدر القائمة التي نشرها الموقع سيارات Golf الشهيرة من فولكس فاغن، حيث أشارت الأرقام إلى أن مبيعاتها في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020 وصلت إلى 97 ألفا و777 سيارة.وبالرغم من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على أكثر السيارات مبيعا في أوروبا هذا العام) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على أكثر السيارات مبيعا في أوروبا هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).