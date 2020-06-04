2020/06/04 | 22:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الخميس، حجز جوازات العراقيين القادمين من الخارج وتحميلهم نفقات الحجر الصحي.وقال بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، أطلعت عليه “يس عراق”، “قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا) تحميل الوافدين العراقيين القادمين من الدول الموبوءة تكاليف أجور الحجر الصحي في الفنادق، وعدم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الصحة والسلامة: حجز العراقيين العائدين من الخارج وتحميلهم نفقات الحجر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الصحة والسلامة: حجز العراقيين العائدين من الخارج وتحميلهم نفقات الحجر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).