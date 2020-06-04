الاقتصاد النيابية تكشف عن مقترحات لتنظيم جبايات الماء والكهرباء

2020/06/04 | 22:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية يحيى العيثاوي، عن وجود مقترحات لدى الحكومة لتنظيم جبايات الكهرباء والماء.

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