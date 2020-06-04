2020/06/04 | 22:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1152 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و38 حالة وفاة..وأوضح خالد مجاهد مستشار وزارة الصحة المصرية اليوم الخميس، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، منهم الـ7756 متعافيا.وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، […]

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