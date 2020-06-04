2020/06/04 | 22:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموازنة: ملف إطلاق رواتب المعينين الجدد في التربية سيعرض على مجلس الوزراء لإتخاذ اللازم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/04 | 22:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموازنة: ملف إطلاق رواتب المعينين الجدد في التربية سيعرض على مجلس الوزراء لإتخاذ اللازم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموازنة: ملف إطلاق رواتب المعينين الجدد في التربية سيعرض على مجلس الوزراء لإتخاذ اللازم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).