الرشيد يعلن صرف رواتب موظفي وزارة

2020/06/04 | 22:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مصرف الرشيد الحكومي، اليوم الخميس، دفع رواتب جميع موظفي الصحة فضلا عن بعض دوائر وزارة التربية.

وقال المصرف، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فروعه مستمرة بدفع رواتب منتسبي عدد من دوائر الدولة من بينها وزارة التربية وجميع الدوائر التابعة لوزارة الصحة التي وصلت صكوك تمويلها الى المصرف .

وبين أن ادارته تتابع عملية دفع الرواتب للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف وكذلك الدفع اليدوي، مبينا أن كوادر المصرف تعمل حتى بعد انتهاء الدوام الرسمي لضمان دفع الرواتب بدون تاخير .

وتابع انه بإمكان الموظفين من حملة بطاقات الدفع الالكتروني استلام رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من احد مكاتب نخيل ماستر كارد المعتمدة حال استلامهم رسالة اشعار تحميل الراتب .

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