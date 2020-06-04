سائرون: لا يوجد وقت لتعديل قانون الانتخابات.. وهذه حقيقة ترشيحنا وزراء للكاظمي

2020/06/04 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادأكد نائب رئيس كتلة سائرون، صادق السليطي، الخميس (4 حزيران 2020)، أنه لا يوجد وقت لتعديل قانون الانتخابات، فيما كشف حقيقة ترشيح تحالفه اسماء لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال السليطي خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، إنه "لا يوجد وقت لتعديل قانون الانتخابات الجديد بعد التصويت عليه داخل البرلمان"، مبينا ان "التغيير السلمي يأتي عن طريق الانتخابات الشفافة والنزيهة، فلقد جربنا قانون التمثيل النسبي، ورأى الشعب انه لا يمثله وطالب بتغييره".واضاف ان "كل مفاهيم النظم الانتخابية تقول ان التمثيل النسبي يخدم الأحزاب الكبيرة، والتيار الصدري من الاحزاب الكبيرة وهذا ينفي ان القانون الجديد يخدم التيار الصدري من دون الاحزاب الموجودة".وتابع، "اننا نريد الوصول بالمواطنين الى تمثيل كل مقعد نيابي بدائرة انتخابية واحدة"، مؤكداً أن "الالية المناطقية في هذا القانون ستشهد تدخلا سياسيا وطائفيا وقوميا ويبدأ التشكيك والتخوين، لذلك نحن نريد تقسيم العراق الى 240 دائرة انتخابية".ولفت الى ان "سائرون سيقدمون يوم السبت المقبل، جداول كاملة وجاهزة للمحافظات بشأن الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد، لاسيما وان الشارع يريد لكل مقعد نيابي دائرة انتخابية واحدة، والجداول الانتخابية تحتاج الى تصويت داخل البرلمان".وبشأن حكومة الكاظمي، علق قائلا: إن "سائرون لم تقدم اي مرشح للكاظمي لاي وزارة بحكومته، ومايثار حول ان سائرون تمتلك وزارة الزراعة مجرد خلط اوراق"، مبينا أن "فلسفة تحالفه تقوم على تخويل رئيس الوزراء باختيار الكابينة ونعطيه وقتا لنقيم الاداء".وختم السليطي حديثه بالقول: "لا اتوقع تمرير نواب رئيس الوزراء في البرلمان كوننا لسنا بحاجة لهم في ظل الترشيق الحكومي".

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