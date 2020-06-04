صحة كردستان تسجل 3 اصابات جديدة بكورونا

2020/06/04 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الخميس، تسجيل 3 اصابات جديدة بكورونا.

وقالت صحة كردستان في بيان، إنها "سجلت 3 اصابات جديدة بكورونا في محافظة حلبجة".

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الخميس، تسجيل 672 إصابة جديدة بكورونا في عموم البلاد، وبذلك يصل عدد الاصابات المسجلة في العراق منذ دخول الفيروس إلى 8840 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، أنها فحصت "11960 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 272259".

وأضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (627) إصابة في العراق وزعت في مناطق، بغداد/ الرصافة: 233، بغداد/ الكرخ: 60، مدينة الطب: 70".

وتابع، أن "محافظة النجف سجلت 18 اصابة جديدة، البصرة: 28، السليمانية 57، اربيل : 4، كربلاء: 50، واسط: 31، كركوك: 11، ديالى: 10، بابل: 18، ميسان: 42، الديوانية: 6، ذي قار: 12، المثنى: 19، الانبار: 1، صلاح الدين: 2".

وسجل الموقف الوبائي اليوم الخميس، "243 حالة شفاء، وزعت في مناطق بغداد/ الرصافة: 112، بغداد/ الكرخ: 45، النجف: 3، البصرة: 16، اربيل : 2، دهوك: 5، ديالى: 3، كربلاء: 32، كركوك: 2، واسط: 10، ميسان: 1، الديوانية: 2، المثنى: 7، صلاح الدين: 3".

وأشار بيان الصحة، إلى أن عدد الوفيات المسجلة اليوم بلغ "15 حالة، في بغداد/ الرصافة: 3، مدينة الطب: 5، السليمانية: 2، كربلاء: 1، البصرة: 1، ميسان: 1، واسط: 1، ديالى: 1".

ومع الموقف الوبائي لليوم الخميس، بلغ مجموع الإصابات 8840، ومجموع حالات الشفاء 4338، والراقدين الكلي 4231، والراقدين في العناية المركزة 50، ومجموع الوفيات 271".

بداد اليوم- بغداد

اعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الخميس، عدد الاصابات بكورونا وتوزيعها الجغرافي بجانب الكرخ ببغداد اليوم هذا اليوم.

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بغداد اليوم-متابعة

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وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "وفاة جديدة سُجلت، لمواطن من محافظة الديوانية م

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