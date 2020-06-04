ذي قار..القبض على متهم اعترف بقتل صديقه للاستيلاء على مراسلاته مع فتاة والتمكن من الاتصال بها

2020/06/04 | 22:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مديرية مكافحة اجرام ذي قار، من كشف ملابسات جريمة قتل وقعت في اليوم الخامس من الشهر الماضي بقضاء الغراف حيث تقدم احد المواطنين في 5 أيار الماضي بتسجيل اخبار لدى شعبة مكافحة اجرام الشطرة والغراف للتبليغ عن فقدان ولده البالغ من العمر 19 عام.وبحسب بيان من شرطة المحافظة فانه “من خلال المتابعة والتحري […]

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