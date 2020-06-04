مصرف الرشيد يعلن اطلاق رواتب الصحة وبعض دوائر التربية

2020/06/04 | 22:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، دفع رواتب جميع موظفي الصحة فضلا عن بعض دوائر وزارة التربية.وقال المصرف، في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “فروعه مستمرة بدفع رواتب منتسبي عدد من دوائر الدولة من بينها وزارة التربية وجميع الدوائر التابعة لوزارة الصحة التي وصلت صكوك تمويلها الى المصرف”.وبين أن “ادارته تتابع عملية دفع الرواتب […]

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