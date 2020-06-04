شرطة ديالى تعلن نتائج العمليات الامنية في العظيم

2020/06/04 | 22:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت قيادة شرطة ديالى، الخميس، عن نتائج عملية عسكرية جرت قرب الحدود الادارية مع صلاح الدين شمال المحافظة.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “قطعات الشرطة المتمثلة بالطوارى والتشكيلات الساندة لها نفذت عملية مباغتة في اطراف ناحية العظيم(80كم شمال بعقوبة) قرب الحدود الادارية الفاصلة بين ديالى […]

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