2020/06/04 | 22:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل 4 "إرهابيين" وتحرير 3 مختطفين في حملة "أبطال العراق"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 4 "إرهابيين" وتحرير 3 مختطفين في حملة "أبطال العراق") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 4 "إرهابيين" وتحرير 3 مختطفين في حملة "أبطال العراق") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).