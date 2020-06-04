هيأة التقاعد تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين

2020/06/04 | 22:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، عن موعد صرف الرواتب التقاعدية.وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، إنه سيتم "توزيع رواتب المتقاعدين مطلع الأسبوع المقبل".وقال مدير الهيئة أحمد عبد الجليل الساعدي امس في تصريح صحفي ان "رواتب المتقاعدين سيتم توزيعها الأسبوع المقبل".وأضاف ان "سبب التأخير هو عدم وجود التمويل ومتى ما يرسل والذي نأمل الاسبوع المقبل سيتم التوزيع".

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