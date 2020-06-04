2020/06/04 | 22:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية قالت السفارة الأمريكية في موسكو إن طائرة تحمل 150 جهاز تنفس صناعي وصلت إلى روسيا قادمة من الولايات المتحدة اليوم الخميس4 يونيو-حزيران 2020 للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد في إطار التعاون المتزايد في مجال المساعدات الطبية بين البلدين المختلفين سياسيا.وتأتي المساعدات الأمريكية اليوم بعدما سلمت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية أول دفعة من الإمدادات الطبية في 21 مايو أيار وكانت تشمل 50 جهاز تنفس صناعي.ووصفت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية ريبيكا روس المساعدات الأخيرة بأنها "مساعدات إنسانية مقدمة من الشعب الأمريكي إلى الشعب الروسي"، مضيفة أن أجهزة التنفس الصناعي التي تم تسليمها وعددها الإجمالي 200 تأتي في إطار منحة قيمتها 5.6 مليون دولار.كما كتبت روس على تويتر "هذه الأجهزة أمريكية الصنع هي الأعلى جودة في العالم وقد صُنعت وفقا للمواصفات الفنية المحلية وهي مزودة بإرشادات باللغة الروسية وجاهزة للاستخدام".وحسب روسيا، فإن السبب وراء تسجيلها عددا كبيرا من الحالات هو برنامج الفحوص الضخم الذي تطبقه والذي بموجبه تم إجراء أكثر من 1.7 مليون فحص كما تقول إن كثيرين من الروس الذين جاءت نتائج فحوصهم إيجابية لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.إذ ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلد، التي تسجل ثالث أعلى معدل في العالم، إلى 441108 حالات اليوم الخميس بعد تسجيل 8831 حالة جديدة.وتوفي 169 شخصا بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وسجلت روسيا حتى الآن 5384 حالة وفاة بالفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تتسلم مزيداً من أجهزة التنفس الأمريكية وسط ارتفاع عدد الإصابات بكورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تتسلم مزيداً من أجهزة التنفس الأمريكية وسط ارتفاع عدد الإصابات بكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).