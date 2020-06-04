2020/06/04 | 22:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذار رسمي من ’بوبجي’ بشأن الركوع للصنم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/04 | 22:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتذار رسمي من ’بوبجي’ بشأن الركوع للصنم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتذار رسمي من ’بوبجي’ بشأن الركوع للصنم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).