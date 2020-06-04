فريق طبي متخصص يجري فحص شامل للكشف عن إصابات بوباء كورونا المستجد في بعشيقة

2020/06/04 | 22:49 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نصر حاجي صرح مسؤول اعلام المركز الصحي في بعشيقة، بوصول فريق طبي مختصص لاجراء مسح شامل في بعشيقة للكشف عن اصابات بوباء كورونا المستجد.وقال المعاون الطبي “طالب أسود” في تصريح خاص لــ “ايزيدي 24″، بأن “فريق من قسم الصحة العامة وبإشراف الدكتور ميسر والسيد مدير القطاع الايسر الدكتور علي ممتاز وبالتعاون …

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