الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي :ننتظر رد الاتحاد الاسيوي لتحديد مقاعد العراق في المشاركات الخارجية

2020/06/04 | 22:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد خاطبت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم الاتحاد الآسيوي للعبة، بخصوص ترشيح مقاعد العراق الخارجية للموسم المقبل من خلال اقامة البطولة التنشيطية المقرر لها ان تنطلق في العاشر من شهر آب المقبل ، بعد الغاء الدوري للموسم الحالي.وقال الناطق الإعلامي للهيأة التطبيعية هشام محمد: ننتظر الرد الرسمي من الاتحاد الاسيوي، سواء بالموافقة، أم اعتماد آلية أخرى لتحديد مقاعد العراق في المشاركات الخارجية.واضاف : التطبيعية على علم بشروط مشاركة الاندية في الاستحقاقات القارية ، بتسمية بطل الدوري أو بطل الكأس، أو الاعتماد على تصنيف الموسم الماضي بعد الغاء منافسات الموسم الحالي.واشار محمد الى ان : الغاية من اعتماد ترشيح الأندية للمشاركات الخارجية من بوابة البطولة التنشيطية ، لخلق الأجواء التنافسية بين الأندية في المباريات، لكون هناك استحقاقات قريبة لمنتخباتنا الوطنية في شهر أكتوبر، وبالتالي ستنعكس البطولة التنشيطية بشكل إيجابي لتجهيز اللاعبين فنيا و بدنياً ، لاسيما بعد الابتعاد عن أجواء المباريات الرسمية لأكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا.

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