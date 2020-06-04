التقاعد تحدد موعد صرف الرواتب: مطلع الأسبوع المقبل

2020/06/04 | 23:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توزيع رواتب المتقاعدين سينطلق مطلع الأسبوع المقبل (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مدير عام هيئة التقاعد الوطنية، أحمد عبد الجليل الساعدي، أن موعد المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين سينطلق الأسبوع المقبل.

وقال الساعدي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "توزيع رواتب المتقاعدين، سينطلق مطلع الأسبوع المقبل".

ورجح الساعدي، في وقت سابق، أن تشهد الأيام المقبلة توزيع رواتب المتقاعدين، قائلًا إن "سبب التاخير عدم وجود التمويل ومتى ما يرسل - والذي نامل الأسبوع المقبل - سيتم التوزيع".

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والرواتب بتوقيتات

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