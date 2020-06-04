السليمانية.. انتكاسة جديدة بتسجيل 77 إصابة أخرى بكورونا

2020/06/04 | 23:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الخميس تسجيل ٧٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا بفيروس كورونا، في قفزة كبيرة بحالات الإصابة اليومية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات الجديدة تعود إلى ٤٠ رجلاً و٢٥ امرأة وثلاث فتيات وثلاثة شبان و٦ أطفال.

وأضافت أن ٢١ منهم تلقوا العدوى من إصابات سابقة، فيما ظهرت الأعراض على البقية وأثبتت الفحوصات إصابتهم بالفيروس.

وتابعت الوزارة أن ٦٦ من المصابين الجدد يسكنون في مدينة السليمانية، و٥ في قضاء جمجمال، و٥ آخرين يقيمون في قضاء بينجوين، وواحد في ناحية عربت.

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