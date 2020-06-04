2020/06/04 | 23:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر محلي في الانبار، الخميس، ان مجلس المحافظة سيختار الاسبوع المقبل رئيسا له.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجلس الانبار سيعقد اولى جلساته الاسبوع القادم"، مبينا ان "الجلسة ستشهد اختيار رئيسا للمجلس ونائبا له".

واضاف ان "الجلسة سيرأسها اكبر الاعضاء سنا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الانبار يختار رئيسا له الاسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الانبار يختار رئيسا له الاسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).