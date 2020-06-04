اللجنة العليا تقرر حجز جوازات العراقيين القادمين من الخارج

2020/06/04 | 23:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، حجز جوازات العراقيين القادمين من الخارج وتحميلهم نفقات الحجر الصحي.

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