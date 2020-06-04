العمليات المشتركة تعلن حصيلة عملياتها للمرحلة الثانية من عملية ابطال العراق

2020/06/04 | 23:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت قيادة العمليات المشتركة، مساء اليوم الخميس، عن عملياتها الامنية خلال عملية ابطال العراق المرحلة الثانية "نصر السيادة".وقال بيان للقيادة أنه "بتوجيه مباشر ومتابعة ميدانية من قبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت عملية ابطال العراق، المرحلة الثانية نصر السيادة،بتاريخ 2 حزيران ولغاية 4 حزيران 2020 مِن خلال خمسة محاور".واضاف البيان : "اشتركت فيها قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والرد السريع مع قيادات ( صلاح الدين ، المقر المتقدم في كركوك )".ونوهت الى ان "العملية استهدفت مساحة ( 738.5) كم 2 لتفتيشها وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وفرض الأمن والاستقرار فيها وبإسناد كبير مِن طيران الجيش والقوة الجوية العراقية وطيران التحالف الدولي".وبعد انتهاء هذه العمليات اليوم تبين مجمل النتائج المتحققة منها :أولا: محور الرد السريع ، تمكنت قوات الرد السريع من العثور على 24 وكرا وتدمير 14 عبوة ناسفة والعثور على دراجتين ناريتين والعثور على 6 عبوات بلاستيكية مملؤة بمادة TNT و21 صاروخاً وحزامين ناسفين والاستيلاء على عجلة وتدمير 4 عجلات أخرى للإرهابيين وعجلتين مفخختين ، كما فتشت 13 قرية .ثانيا: محور الحشد الشعبي ، تمكنت قوات الحشد الشعبي من تحرير ثلاثة مختطفين ومعالجة 18 وكرا وعثرت على عبوة ناسفة و6 دراجات نارية و6 عبوات بلاستيكية مملؤة بمادة C4 العثور على 20 صاروخ وتدمير 3 عجلات وقتل4 إرهابيين وتدمير 6 انفاق وتفتيش 8 قرى وتدمير زورقثالثاً: محور الجيش ، تمكنت قوات الجيش من تدمير 4 اوكار وعبوة ناسفة وقنبرة هاون 60 ملم وتدمير 13 عبوة ناسفة وصاروخ SPG9 و4 دراجات نارية و3 عبوات بلاستيكية مملوة بمادة C4 والعثور على حزام ناسف والاستيلاء على 3 عجلات وتدمير 4 عجلات وعجلة مفخخة والعثور على ناظور ، وقد تم تفتيش 4 قرى وتدمير قنطرة وزورق .رابعاً: محور الشرطة الاتحادية ، تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من تدمير 12 وكرا و13 عبوة ناسفة و12 قنبرة هاون وتفتيش 6 قرى وتدمير حقل للألغامحيث كانت مجمل هذه العمليات كما يلي :العثور على 58 وكرا وعبوتين ناسفتين وقنبرة هاون 60 ملم وتدمير 40 عبوة ناسفة و صاروخ SPG9 و12 دراجة نارية و12 قنبرة هاون و15 عبوة بلاستكية مملؤة بمادة C4 والعثور على 41 صاوخاً و3 احزمة ناسفة والاستيلاء على 4 عجلات وتدمير 11 عجلة وقتل 4 إرهابيين وتحرير ثلاثة مختطفين وتدمير 6 انفاق و3 عجلات مفخخة والعثور على ناظور ، فيما بلغ عدد القرى التي تم تفتيشها 31 قرية وتدمير قنطرة وزورقين وتدمير حقل للالغام.وأكدت على "استمرار القوات الامنية بكل تشكيلاتها في مكافحة الارهاب وملاحقة بقاياه وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وهي السيف البتار لكل مِن يحاول العبث بالامن واستهداف حياة المواطنين".

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