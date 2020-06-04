محافظ واسط يوجه رسالة: الاوضاع الصحية تسيء وتدخل مرحلة الخطر العام

2020/06/04 | 23:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ واسط محمد جميل المياحي، الخميس، رسالة الى ابناء المحافظة، فيما حذر من دخول واسط مرحلة الخطر العام.وقال المياحي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه الى “أهلنا في واسط نعلن لكم أن الاوضاع الصحية تسيء وتدخل مرحلة الخطر العام”، مبينا انه “خلال يومين سجلت المحافظة اكثر من 105 أصابة وبذلك فأن وضع المستشفيات […]

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