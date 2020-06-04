تطبيعية الكرة تخاطب الآسيوي بشأن مقاعد العراق في الاستحقاق القاري

2020/06/04 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

خاطبت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم الاتحاد الآسيوي للعبة اليوم الخميس، بشأن ترشيح مقاعد العراق الخارجية للموسم المقبل من خلال اقامة البطولة التنشيطية المقرر لها ان تنطلق في العاشر من شهر آب المقبل بعد الغاء الدوري للموسم الحالي.





وذكرت التطبيعية في بيان تلقته (بغداد اليوم):" ننتظر الرد الرسمي من الاتحاد الاسيوي، سواء بالموافقة، أم اعتماد آلية أخرى لتحديد مقاعد العراق في المشاركات الخارجية".

واضاف إن:" التطبيعية على علم بشروط مشاركة الاندية في الاستحقاقات القارية ، بتسمية بطل الدوري أو بطل الكأس، أو الاعتماد على تصنيف الموسم الماضي بعد الغاء منافسات الموسم الحالي".





وبينت ان :" الغاية من اعتماد ترشيح الأندية للمشاركات الخارجية من بوابة البطولة التنشيطية ، لخلق الأجواء التنافسية بين الأندية في المباريات، كون هناك استحقاقات قريبة لمنتخباتنا الوطنية في شهر تشرين الاول المقبل، وبالتالي ستنعكس البطولة التنشيطية بشكل إيجابي لتجهيز اللاعبين فنيا و بدنياً ، لاسيما بعد الابتعاد عن أجواء المباريات الرسمية لأكثر من أربعة أشهر بسبب وباء كورونا".

يشار الى ان تطبيعية الكرة كانت قد قررت أمس الاربعاء، الغاء دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي واستحداث بطولة تنشيطية بمشاركة فرق الممتاز تنطلق في 10 آب المقبل.

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