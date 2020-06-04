USAID تدعم القطّاع الزراعي والفلاحين في بلدة كرمليس

2020/06/04 | 23:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل وقّعت منظمة الرسل الصغار للإغاثة والتنمية عقدا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية صباح هذا اليوم الخميس الموافق 4 حزيران 2020، لدعم القطّاع الزراعي والفلاحين في بلدة كرمليس في قضاء الحمدانية.يهدف هذا المشروع إلى زيادة الإنتاج الزراعي للمزارعين في قرية كرمليس في الحمدانية من خلال تزويدهم بالمعدات.وفي الوقت الحالي، …

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