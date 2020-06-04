اثنا عشر اصابة جديدة بكورونا في ذي قار

2020/06/04 | 23:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..سجلت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الخميس ، 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة .وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الفحص المختبري اثبت اصابة 12 حالة جديدة بكورونا ، 9 اصابات في قضاء سوق الشيوخ ، و 3 في مدينة الناصرية “.واشارت الى […]

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