مصدر طبي لـ”العهد نيوز: اصابتين جديدتين في صلاح الدين بفيروس كورونا

2020/06/04 | 23:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر طبي بمحافظة صلاح الدين بظهور اصابتين جديدتين بفيروس كورونا بالمحافظة.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس، ان “اصابتين جديدتين تم تسجيلهما في صلاح الدين، الاولى لمدني في قضاء بلد بعمر 48 عام، والثنية هي لمدني ايضا من قضاء الدجيل قرية الشباب 60 عام”.ةاضاف ان “العدد الكلي للاصابات بالمحافظة هو 9 […]

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