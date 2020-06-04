عمل تخريبي يطال الحبوبي

2020/06/04 | 23:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اقدم مجهولون ، اليوم الخميس ، الى قطع اليد اليسرى من تمثال الحبوبي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار .وقال معتصمو ساحة الحبوبي ان ” مجهولين استغلوا قيام المعتصمين بتنظيم وقفات احتجاجية امام عدد من الدوائر للمطالبة بالخدمات وتغيير مدراء الدوائر ، وقاموا بتخريب التمثال بقطع يده اليسرى “.وطالب المعتصمون […]

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