حجز جوازات العراقيين القادمين من الخارج وتحميلهم نفقات الحجر الصحي

2020/06/04 | 23:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تحميل الوافدين العراقيين القادمين من الدول الموبوءة تكاليف أجور الحجر الصحي في الفنادق، وعدم تحمل وزارة الصحة أية أجور تتعلق بهذا الشأن.وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت وكالة اين نسخة منه، ان "قرار اللجنة الذي أقرته في جلستها العاشرة المنعقدة بتاریخ 30/5/2020، نص على: أن تضع (وزارة الصحة والبيئة، وزارة النقل) آلية محددة بذلك".ولفت الى ان "القرار جاء فيه أيضا حجز جوازات الوافدين العراقيين القادمين من الدول الموبوءة لدى مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة {دون إستثناء) وعدم إعادتها إليهم إلا بعد إستكمال إجراءات الحجر والفحص الصحي، فضلا عن تولي الجهات الصحية متابعة وضعهم الصحي في الجوانب كافة".

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