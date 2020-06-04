2020/06/04 | 23:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 7 اصابات جديدة بفايروس كورونا في محافظة صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 7 اصابات جديدة بفايروس كورونا في محافظة صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).