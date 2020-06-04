كربلاء تسجل 50  إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/04 | 23:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت صحة كربلاء ، مساء الخميس ، تسجيل 50 إصابة جديدة مؤكدة مختبريا بفيروس كورونا في المحافظة ، وهي أعلى الإصابات للمحافظة منذ تفشي الفيروس في العراق .وذكر إعلام الصحة في تصريح لــــ ( المستقلة ) في أعلى الاصابات منذ تفشي فيروس كورونا في العراق […]

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