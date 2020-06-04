ميسان تسجل 42 إصابة وحالة شفاء ووفاة واحدة

2020/06/04 | 23:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الخميس، عن تسجيل ( 42 ) إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، في المحافظة.وقال بيان الدائرة أن ميسان سجلت تزايد في عدد الإصابات حيث كانت إصابات اليوم ٤٢اصابة وحالة شفاء واحدة ووفاة واحدة، مشيرا إلى الإصابات كانت موزعة على مناطق ( حي الحسين الجديد،وقطاع 30 ، الكفائات ، وحي […]

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