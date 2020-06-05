التعيبان: ما يحدث في ذي قار انتهاك صارخ لاعراف وتقاليد المحافظة

2020/06/05 | 00:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار النائب عن كتلة الصادقون النيابية، عبد الامير التعيبان، اليوم الخميس، الى ان ما يحدث في محافظة ذي قار انتهاك صارخ لاعراف وتقاليد المحافظة.وقال التعيبان في حديث لقناة “العهد”: “نحمل رئيس الوزراء ما حصل في ذي قار بسبب تراخيه عن فرض القانون”.واضاف “لم نرى أي دور لرئيس الوزراء بفرض القانون في المحافظات وانما […]

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