الصحة تعلن وصول شحنة طارئة لأجهزة التنفس الاصطناعي

2020/06/05 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة، الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية، الخميس، وصول شحنة طارئة لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت الصحة في بيان ان "الوجبة الاولى من الشحنة الطارئة وصلت في مطار بغداد من اجهزة التنفس الاصطناعي لشركة GE Healthcare الأمريكية".

واضافت، انه "سيتم وضعها بمخازن الدباش ليتم لاحقا نصبها وتشغيلها في وحدات العناية المركزة في المراكز التخصصية لغرض معالجة الحالات الطارئة للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد".

الموقف الوبائي لمحافظة واسط ليوم الخميس ٢٠٢٠/٦/٤

• تسجيل ١٠٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا من ضمنها ٣١ إصابة يوم أمس الاربعاء تم ذكرها في الموقف الوزاري ليوم الخميس ٢٠٢٠/٦/٤

• ملاحظة ٧٥

بغداد اليوم - السليمانية

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الخميس، تسجيل 77 اصابة جديدة بكورونا في السليمانية.

وقالت صحة الاقليم في بيان، انها "سجلت 77 اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية".

وأضافت، أن "الاصابات مو

بغداد اليوم - كردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الخميس، تسجيل 3 اصابات جديدة بكورونا.

وقالت صحة كردستان في بيان، إنها "سجلت 3 اصابات جديدة بكورونا في محافظة حلبجة".

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الخميس، تس

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