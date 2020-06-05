واسط تسجل 75 إصابة جديدة بكورونا وتعلن التوزيع الجغرافي للإصابات

2020/06/05 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموقف الوبائي لمحافظة واسط ليوم الخميس ٢٠٢٠/٦/٤

• تسجيل ١٠٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا من ضمنها ٣١ إصابة يوم أمس الاربعاء تم ذكرها في الموقف الوزاري ليوم الخميس ٢٠٢٠/٦/٤ • ملاحظة ٧٥ إصابة جديدة سجلت اليوم الخميس ٢٠٢٠/٦/٤ والتي سوف تعلن كلها أو قسم منها في الموقف الوبائي الوزاري ليوم غد • توزيع الإصابات حسب المناطق 💢.



حي الجهاد 💢 داموك 💢.



الانوار 💢 حي الحوراء 💢.



الكفاءات 💢 العزة 💢 المشروع 💢.



حي الحكيم 💢.



السياسين 💢المعهد التقني 💢.



الهورة 💢الخاجية 💢.



الاحرار 💢قضاء الحي 💢 قضاء النعمانية 💢.



قضاء العزيزية 💢.



قضاء الصويرة 💢 الدبوني • حصلت إصابات عند عدد من الكوادر الطبية والصحية وخاصة في مستشفى الشهيد فيروز وكذلك في مستشفيات قضاء الصويرة والعزيزية والنعمانية ومستشفى الزهراء التعليمي ومركز دائرة صحة واسط بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات وكذلك بسبب التهاون وعدم الإلتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الوقائية .

• وعليه يكون الموقف الوبائي كما يلي

عدد الإصابات التراكمي ٢٦٥حالات الشفاء ٥٨حالات الوفاة ٧عدد الإصابات قيد ٢٠٠العلاج في المستشفى

• ندعو جميع المواطنين الى الالتزام والتقيد واتباع التعليمات الصحية الوقائية والابتعاد عن التجمعات البشرية وارتداء الكمامات والكفوف وعدم الخروج من البيت الا للضروره القصوى

الدكتور سعدون الامير خلية الازمة محافظة واسط

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة، الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية، الخميس، وصول شحنة طارئة لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت الصحة في بيان ان "الوجبة الاولى من الشحنة الطارئة وصلت في مطار بغداد من اجهزة التنفس ا

بغداد اليوم - السليمانية

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الخميس، تسجيل 77 اصابة جديدة بكورونا في السليمانية.

وقالت صحة الاقليم في بيان، انها "سجلت 77 اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية".

وأضافت، أن "الاصابات مو

بغداد اليوم - كردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الخميس، تسجيل 3 اصابات جديدة بكورونا.

وقالت صحة كردستان في بيان، إنها "سجلت 3 اصابات جديدة بكورونا في محافظة حلبجة".

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الخميس، تس

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