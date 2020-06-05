الإفراج عن ناشط بالجزائر بعد تسعة أشهر في السجن

2020/06/05 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر -(أ ف ب) – غادر ناشط في الحراك المناهض للنظام في الجزائر، السجن الخميس بعدما قضى أكثر من تسعة أشهر في الحبس الموقت بتهمة الدعوة إلى العصيان المدني، بحسب ما أفاد محاميه وكالة فرنس برس.وأودع الناشط شريف غاسول الحبس الموقت في 24 آب/أغسطس 2019 “بعد العثور بحوزته على لافتة كبيرة تدعو […]

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