سوريا: قصف جوي إسرائيلي في ريف حماة

2020/06/05 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت,-(أ ف ب) – تصدى الدفاع الجوي السوري لـ”عدوان إسرائيلي” في محافظة حماة وسط البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” مساء الخميس.وقالت الوكالة إنّ “وسائط دفاعنا الجوي” تصدت “لعدوان إسرائيلي في أجواء مصياف بريف حماة”.

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