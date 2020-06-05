ممثل إباحي إسباني ..تهمة القتل غير العمد بسم الضفادع

2020/06/05 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد-(أ ف ب) – أعلن الحرس المدني الإسباني توقيف ممثل إباحي بتهمة القتل غير العمد بعد وفاة رجل تنشق سم ضفادع مسبب لآثار نفسانية خلال ممارسة طقوس غريبة.وقد أوقف ناتشو فيدال في منطقة فالنسيا شرق إسبانيا الأسبوع الماضي على خلفية وفاة رجل في تموز/يوليو 2019 عرّفت عنه الصحافة بأنه مصور الموضة خوسيه لويس أباد.[…]

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