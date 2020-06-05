محافظ واسط: دخلنا لمرحلة الخطر.. استنفدنا كل الطرق

2020/06/05 | 00:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك أعداد كبيرة لملامسين ولمصابين لم تكتشف بعد (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، أن الأوضاع في محافظته ساءت ودخلت لمرحلة الخطر، فيما أشار إلى تسجيل المحافظة أكثر من 105 إصابة خلال يومين.

قال المحافظ ببيان صدر في 4 حزيران/يونيو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، "لأهلنا في واسط نعلن لكم أن الأوضاع الصحية تسيء وتدخل مرحلة الخطر العام، مبينًا "خلال يومين سجلت المحافظة أكثر من 105 إصابة وبذلك، فإن وضع المستشفيات والكوادر الصحية ينذر بخطر حقيقي".

أضاف المياحي "هناك أعداد كبيرة لملامسين ولمصابين لم تكتشف بعد، لافتًا إلى أنه "لقد استنفدنا كل الطرق بتوعية الناس، لكن ما زال البعض يستخف ولا يبالي لخطر الوباء، لا حل إلا بالوقاية الشخصية لكل فرد وعلى كل عائلة حماية نفسها ومنع الاختلاط بأي شكل من الأشكال".

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