الشيخ جمال الضاري وخالد العبيدي يبحثان ملف المختطفين والمغيبين

2020/06/05 | 00:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، القيادي في ائتلاف النصر خالد العبيدي, حيث بحث الجانبان ملف المختطفين والمغيبين فضلا عن تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وما يمر به العراق من ازمة اقتصادية.

وشدد الشيخ الضاري والعبيدي على أهمية إعادة جميع النازحين لمناطقهم والاستمرار بدعم عمليات الإعمار في الموصل، فضلا عن ابعاد الميليشيات وسطوة المكاتب الاقتصادية وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون والمحافظة على فسيفساء نينوى التي تضم المكونات العراقية كافة.

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