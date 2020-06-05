الحشد الشعبي يعلن تطهير 43 قرية بعمليات ابطال العراق

2020/06/05 | 00:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن البيان الختامي لمشاركته في عمليات ابطال العراق، مشيرا الى تطهير 43 قرية وضبط 122 مضافة في جنوب غرب كركوك....

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